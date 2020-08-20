Зеленский назвал главные достижения работы украинской делегации в ТКГ

Одним из основных достижений президент считает отсутствие боевых потерь

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие погибших и раненых на Донбассе на протяжении действия "режима тишины" является одним из главных достижений работы украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Херсонскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, с начала режима прекращения огня, объявленного 27 июля, на Донбассе нет боевых потерь. "Уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет. Я считаю, что это большое достижение. По крайней мере для наших людей и их родных", – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что на последнем заседании ТКГ удалось достичь договоренностей о 20 участках разминирования на Донбассе, а подтверждение встречи советников глав государств и правительств в Нормандском формате приближает к встрече лидеров стран "нормандской четверки". "На сегодня переговорный процесс не стоит на месте. Поэтому доволен ли я? Да. Хочу ли я больше? Да", – сказал гарант.

Новости по теме: Кравчук дал объяснения относительно своего обращения в Раду по поводу проведения выборов на Донбассе

Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ стороны согласовали четыре новых участка разведения сил на Донбассе. В Офисе президента заявили, что это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров "нормандского формата", достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "нормандской четверки" в Берлине.