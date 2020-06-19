Зеленский назвал два необходимых условия, чтобы избежать возврата к жесткому карантину

В правительстве предупредили, что жесткий карантин станет сильным ударом для экономики

Президент Украины Владимир Зеленский Украинская правда

Владимир Зеленский заявил, что, чтобы снова не переходить до жесткого карантина, необходимо разработать четкие правила работы общественных мест и проводить системную коммуникацию с гражданами. Об этом он рассказал во время селекторного совещания, сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, в условиях резкого увеличения случаев коронавируса в Украине существует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми относительно правил карантина.

"Надо более четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных учреждений, транспорта. Чтобы был четко и детально расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это поймут, то будут больше следовать адаптивному карантину", – сказал президент.

Кроме этого, во время совещания представители Кабинета министров отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике. Чиновники согласились, что нужно более тесно координировать действия и коммуницировать относительно мер карантина с местной властью и населением.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине установили очередной антирекорд COVID-19 - за сутки свыше 920 новых случаев, а общее число больных достигло почти 35 тысяч.