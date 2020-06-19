Зеленский назвал два необходимых условия, чтобы избежать возврата к жесткому карантину
В правительстве предупредили, что жесткий карантин станет сильным ударом для экономики
Владимир Зеленский заявил, что, чтобы снова не переходить до жесткого карантина, необходимо разработать четкие правила работы общественных мест и проводить системную коммуникацию с гражданами. Об этом он рассказал во время селекторного совещания, сообщает Офис президента.
По словам Зеленского, в условиях резкого увеличения случаев коронавируса в Украине существует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми относительно правил карантина.
"Надо более четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных учреждений, транспорта. Чтобы был четко и детально расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это поймут, то будут больше следовать адаптивному карантину", – сказал президент.
Кроме этого, во время совещания представители Кабинета министров отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике. Чиновники согласились, что нужно более тесно координировать действия и коммуницировать относительно мер карантина с местной властью и населением.
Напомним, по состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине установили очередной антирекорд COVID-19 - за сутки свыше 920 новых случаев, а общее число больных достигло почти 35 тысяч.