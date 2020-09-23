Зеленский назначил судьей ОАСК участника "Фабрики звезд" Гарника

Кирилл Гарник Фото из открытых источников

Кирилл Гарник начал судейскую карьеру в 2011 году

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Гарника на должность судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК). Соответствующий указ был размещен на сайте Офиса президента.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела ХV "Переходные положения" Конституции Украины постановляю: Назначить Гарника Кирилла Юрьевича на должность судьи окружного административно суда города Киева", - говорится в указе от 22 сентября 2020 года.

К слову, Кирилл Гарник работает судьей не менее 9 лет. Так, в 2011 году тогдашний президент Виктор Янукович назначил его на должность судьи Полтавского окружного администраторского суда сроком на 5 лет.

По данным Prosud, в 2013 году Гарника перевели в ОАСК. В 2016 году его полномочия были прекращены, однако он продолжал занимать эту должность.

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До начала судейской карьеры Кирилл Гарник пробовал себя в шоу-бизнесе. Так, в 2004 году 21-летний мужчина участвовал в российском проекте "Фабрика Звезд-5".

Кирилл Гарник Фото из открытых источников

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский осуществил масштабное назначение в судебной системе и утвердил 34 кандидатуры в местные общие суды.