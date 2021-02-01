Зеленский назначил стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства
В документе указаны имена 119 стипендиатов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 42/2021 "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства". Об этом сообщает Офис президента.
Как отмечается, документ предусматривает, что 33 деятеля культуры и искусства будут получать от государства пожизненные стипендии, а 86 деятелям культуры и искусства назначены стипендии сроком на два года.
"Со вступлением в силу указа лицам, указанным в статье 1 этого документа, которым стипендия уже назначена Президентом Украины на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная этим указом", - уточнили в офисе.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении стипендий для лучших участников ВНО, премий победителям олимпиад и грантов на обучение.