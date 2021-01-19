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Зеленский назначил президентские стипендии для молодых писателей и художников

Владимир Зеленский Офис президента

Указ вступил в силу с 1 января 2021 года

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии для почти 200 молодых писателей и художников в разных сферах. Об этом сообщает Офис президента

"Владимир Зеленский подписал Указ № 21/2021 "О назначении стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства", - говорится в сообщении. 

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Как отмечается, стипендии президента были назначены 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в сфере театрального искусства, 25 деятелям в области изобразительного искусства, а также 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям эстрадно-циркового искусства и шести кинохудожникам.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил выдать первый наградной пистолет за свою каденцию.

 

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