Зеленский назначил президентские стипендии для молодых писателей и художников
Указ вступил в силу с 1 января 2021 года
Президент Владимир Зеленский назначил стипендии для почти 200 молодых писателей и художников в разных сферах. Об этом сообщает Офис президента.
"Владимир Зеленский подписал Указ № 21/2021 "О назначении стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, стипендии президента были назначены 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в сфере театрального искусства, 25 деятелям в области изобразительного искусства, а также 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям эстрадно-циркового искусства и шести кинохудожникам.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил выдать первый наградной пистолет за свою каденцию.