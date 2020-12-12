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Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"

Президент наградил Виталия Маркива орденом "За мужество" Офис президента Украины

Глава государства заверил, что Украина будет всегда отстаивать права своих граждан и бороться за них

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

"Сегодня, в День Сухопутных войск, Виталий Марков награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, Виталий Маркив был приговорен в Италии к 24 годам лишения свободы из-за смерти журналиста. Однако, в итоге военный смог доказать свою невиновность и получить свободу. 

"Справедливое решение по делу нацгвардейца и его освобождение – это также победа Украины на международном уровне", - отметил Владимир Зеленский.

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В то же время президент подчеркнул, что Украина будет всегда отстаивать права своих граждан и помогать им вернуться домой. 

"Мы будем бороться за каждого нашего гражданина – это один из моих базовых принципов", – заверил президент.

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Напомним, в прошлом месяце оправданный итальянским судом нацгвардеец Виталий Маркив прибыл в Киев и рассказал о планах на ближайшее будущее.

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