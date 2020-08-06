Зеленского заметили в продуктовом магазине Донецкой области. Видео

Президент зашел во время визита в регион за кофе и сладостями

Президент Украины с рабочим визитом в Донецкой области Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил продуктовый магазин в Бахмуте Донецкой области во время рабочего визита в регион. Об этом сообщает PavlovskyNEWS со ссылкой на пресс-секретаря президента Юлию Мендель.

По словам пресс-секретаря, глава государства зашел в магазин за кофе и сладостями, после чего пять минут общался с людьми.

Напомним, в начале июня президента Владимира Зеленского заметили в одном из столичных супермаркетов – он выбирал продукты в мясном и сырном отделе. По словам очевидицев, президент прогулялся по нескольким отделам, периодически заглядывал в список покупок и выбирал необходимые товары.

Признаком того, что это все-таки президент, очевидцы считали тот факт, что он был в той же одежде, в которой накануне был на дневной велопрогулке с журналистами.

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Ранее президент Зеленский во время поездки в Хмельницкий попробовал кофе в местной кофейне, которая согласно постановлению Кабмина должна была бы быть еще закрыта на карантин. Тогда президент заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина, но судья отправил дело в Верховный суд из-за того, что не знает, можно ли привлечь президента к административной ответственности.