Зеленский инициирует создание в Украине реестра домов престарелых

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент подчеркнул, что необходимо выявить все такие объекты по стране

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьков анонсировал создание в Украине реестра заведений для пожилых людей. Об этом сообщает Офис президента.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю нужную информацию об учреждениях ухода за пожилыми людьми, учреждениях реабилитации", – сказал Владимир Зеленский.

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Кроме этого, он отметил, что Харьков, где произошла трагедия, должен стать примером всех наработок - как заходить на объект, что с ним делать, куда отправлять людей, как это должно фиксироваться, где и на каких площадках об этом должна подаваться информация.

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"Куда вы расписываете людей, если они возвращаются к родным – что с ними происходит, кто их финансирует, какую социальную выплату они получают. То есть их социальное, финансовое, медицинское обеспечение, в каких больницах и кто смотрит за ними. Что происходит с такими объектами, которые мы обнаруживаем с точки зрения правоохранительной системы", - уточнил Зеленский.

Президент также отметил, что параллельно нужно нарабатывать законодательные инициативы, которые будут действовать на всей территории Украины.

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Напомним, ранее во время визита в Харьков президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине рынка справедливых социальных услуг для граждан.