Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация"

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

В рамках программы, украинцам будут предоставлять информацию о преимуществах здорового образа жизни

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимаются спортом, имеют более легкое течение болезни и выздоравливают быстрее.

"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства разного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", - сказал Зеленский.

В рамках программы "Здоровая нация", украинцам будут предоставлять информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" – перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма.

"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", – добавил Зеленский.

В свою очередь инициативу поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель ОП Андрей Ермак. В ближайшее время они наработают план разработки и воплощения программы в жизнь.

Напомним, по состоянию на утро 10 ноября в Украине лабораторно подтверждено 479 197 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 410, медработников – 445). Также побороть болезнь смогли 5514 человек, а жертвами недуга стал 191 человек.