Зеленский инициировал создание госпремий имени Патона и Скорика

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Премии будут вручать за весомый вклад в развитие науки и музыкального искусства

Президент Владимир Зеленский инициировал учреждение двух новых государственных премий имени Бориса Патона и Мирослава Скорика. Об этом глава государства рассказал во время своего выступления на Софийской площади по случаю Дня Независимости, сообщает Украинская правда.

"С нами нет двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время... двух великих украинцев, которые, к большому сожалению, ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины - Мирослав Скорик и Борис Патон", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что направил в Кабинет министров письма об учреждении двух премий – за весомый вклад в развитие науки и научные достижения государственная премия имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства государственную премию имени Мирослава Скорика.

Напомним, известный украинский композитор Мирослав Скорик скончался 1 июня на 82-м году жизни.

Выдающийся украинский ученый Борис Патон, которому был 101 год, ушел из жизни 19 августа.