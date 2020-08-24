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Зеленский инициировал создание госпремий имени Патона и Скорика

Владимир Зеленский Офис президента

Премии будут вручать за весомый вклад в развитие науки и музыкального искусства

Президент Владимир Зеленский инициировал учреждение двух новых государственных премий имени Бориса Патона и Мирослава Скорика. Об этом глава государства рассказал во время своего выступления на Софийской площади по случаю Дня Независимости, сообщает Украинская правда

"С нами нет двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время... двух великих украинцев, которые, к большому сожалению, ушли от нас в этом году. Это два Героя Украины - Мирослав Скорик и Борис Патон", - сказал Зеленский.

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Также президент отметил, что направил в Кабинет министров письма об учреждении двух премий – за весомый вклад в развитие науки и научные достижения государственная премия имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства государственную премию имени Мирослава Скорика.

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Напомним, известный украинский композитор Мирослав Скорик скончался 1 июня на 82-м году жизни. 

Выдающийся украинский ученый Борис Патон, которому был 101 год, ушел из жизни 19 августа. 

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