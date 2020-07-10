Зеленский хочет запустить программу по трансплантации в ближайшие годы

Владимир Зеленский Офис президента

На эту программу необходимо найти 3-4 миллиарда гривен

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса Волынской области предложил создать в Украине программу трансплантації органов за два года. Об этом сообщает Zn.ua.

"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал Зеленский.

В свою очередь ексзаступник главы Минздрава Михаил Загрийчук заявил, что Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд грн, которых достаточно для лечения 400 человек, при реальной потребности в 10 тысяч.

"Что такое система - это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворение потребности. Мы не знаем даже ориентировочно, сколько людей нуждаются", - сказал он.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла, а президент подписал закон Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, регулирующих вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" (418-IX).

В частности, документ регулирует вопросы трансплантации анатомических материалов человеку, гармонизирует национальное законодательство с международными актами и автоматизирует процессы благодаря постепенному внедрению Единой государственной информационной системы трансплантации органов и тканей.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента заявил, что в Украине более пяти тысяч граждан ждут на пересадку органов.