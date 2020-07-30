Зеленский хочет ввести в Украине новые государственные религиозные праздники

Владимир Зеленский Офис президента

Зеленский поручил правительству проработать этот вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский предложил признать государственными религиозные праздники Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука и Пасха западного обряда. Кабинету министров поручено проработать этот вопрос. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Глава государства подписал указ № 303/2020, в котором предлагается признать эти религиозные праздники государственными, чтобы обеспечить конституционные права и свободы граждан, а также реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.

Теперь правительство должно обсудить этот вопрос с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Рады соответствующий законопроект.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил, что ежегодно 25 июня в стране будут отмечать День таможенника.