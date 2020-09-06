Зеленский хочет сделать Харьков Кремниевой долиной

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Глава государства убежден, что существенные изменения в городе могут произойти в течение ближайших нескольких лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать Харьков украинской Кремниевой долиной и столицей машиностроения и оборонпрома. Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача – сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - говорится в публикации президента.

По словам Зеленского, заметные изменения в городе могут произойти в течение ближайших нескольких лет.

"В свое время Павел Тычина спрашивал:" Харьков, Харьков, где твое лицо?" Так вот, убежден, уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и еще счастливее", - добавил президент.

Справка:

Кремниевая долина - регион в штате Калифорния, обозначающий южную часть территории залива Сан-Франциско. Он отмечается значительной плотностью высокотехнологичных компаний. В частности, там расположены штаб-квартиры многих компаний и международных высокотехнологичных корпораций, в том числе Apple, Facebook и Google.

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Напомним, недавно Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №3739, который предусматривает частичное украинское происхождение продукции, которую закупает государство в машиностроении. Таким образом Украина стремится поддержать развитие этой отрасли.