Зеленский хочет, чтобы за нарушение карантина наказывали жестче

Президент подчеркнул, что соответствующее решение должна принимать Верховная Рада

"Наши люди, я считаю, очень расслабились. Я понимаю, что они устали от COVID-19, это понятно, но не носить маску неправильно. Изменения в законодательство по поводу штрафов, я считаю, должны быть. Я считаю, что каждый взвешенный человек должен знать, что если он не носит маску, сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который выписывает полицейский, а потом в суде оно все разбивается", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что решение должна принимать Верховная Рада, но добавил, что "никто перед выборами ничего не хочет делать".

"Опаснее неншения масок является сбор 20-30 тыс. людей одновременно на концертах в Днепре, Одессе, Харькове. Именно в этих областях пошла волна заболеваемости.

Там заведены уголовные дела, после чего эти уголовные дела берут главы тех или иных городов Украины себе в риторику, я имею в виду, что выходят и говорят: "Из-за того, что выборы, меня хотят сбросить", а не из-за того, что из-за него погибло большое количество людей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, по состоянию на утро 22 октября в Украине зафиксировано 322 879 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 7 053 новых случаев, 116 человек умерли, 2 679 человек преодолели болезнь.