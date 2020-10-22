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Зеленский хочет, чтобы за нарушение карантина наказывали жестче

Владимир Зеленский

 Офис президента

Президент подчеркнул, что соответствующее решение должна принимать Верховная Рада

Президент Украины Владимир Зеленский считает нужным усилить ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий. Об этом он сказал в интервью "Осень-2020: победы и вызовы".

"Наши люди, я считаю, очень расслабились. Я понимаю, что они устали от COVID-19, это понятно, но не носить маску неправильно. Изменения в законодательство по поводу штрафов, я считаю, должны быть. Я считаю, что каждый взвешенный человек должен знать, что если он не носит маску, сразу можно штрафовать, а не админпротокол, который выписывает полицейский, а потом в суде оно все разбивается", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что решение должна принимать Верховная Рада, но добавил, что "никто перед выборами ничего не хочет делать".

"Опаснее неншения масок является сбор 20-30 тыс. людей одновременно на концертах в Днепре, Одессе, Харькове. Именно в этих областях пошла волна заболеваемости.

Там заведены уголовные дела, после чего эти уголовные дела берут главы тех или иных городов Украины себе в риторику, я имею в виду, что выходят и говорят: "Из-за того, что выборы, меня хотят сбросить", а не из-за того, что из-за него погибло большое количество людей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, по состоянию на утро 22 октября в Украине зафиксировано 322 879 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 7 053 новых случаев, 116 человек умерли, 2 679 человек преодолели болезнь.

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