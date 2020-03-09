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"Здоровья, мира и добра": Виктор Медведчук поздравил украинок с 8 Марта

Виктор Медведчук и Оксана Марченко Фото из открытых источников

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук поздравил украинских женщин с Международным женским днем и пожелал прекрасной половине Украины крепкого здоровья, мира и добра.

Соответствующее поздравление с 8 Марта опубликовано на YouTube-канале Виктора Медведчука.

Политик в своем сообщении напомнил, что Международный женский день – это не только подарки, но и теплые слова и весеннее настроение.

"Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! 8 Марта – это не только цветы и конфеты, это теплые слова, искренние улыбки и весеннее настроение. Именно вы – матери, жены, подруги, сестры, дочери - приносите в наш мир красоту, любовь и нежность. И спасибо вам за то, что вы есть у нас! Желаю прекрасной половине Украины крепкого здоровья, мира и добра", – с такими словами политик обратился к женщинам накануне праздника.

Больше о Международном женском дне читайте в нашей статье: "Восьмое марта как женская революция: История и версии возникновения "праздника работниц".

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