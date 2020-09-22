Завтра в Украину возвращается жара, - прогноз синоптиков

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На большинстве территории Украины будет солнечно с небольшой облачностью

В среду, в четвертую неделю сентября, в Украину вернется жаркая погода. Температура воздуха поднимется до + 26 градусов, передает Укргидрометцентр.

Температура от +24 до +26 ожидается в Закарпатской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

На остальной территории страны от +22 до +25. При этом в Одесской области синоптики прогнозируют температуру воздуха от +21 до +23.

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Ранее сообщалось, что в ближайшие дни преимущественно по всей территории Украины будет прохладно но без осадков, однако в конце следующей недели, 24 и 25 сентября, температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла.