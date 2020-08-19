live
Новости » Общество Читати новину українською

Завтра Украину снова поделят на зоны карантина

Виктор Ляшко Украинская правда

Уровни эпидемиологической опасности будут пересмотрены на основании количества заболевших за последние 14 дней

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что завтра, 20 августа, будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина. Ожидается, что зонирование будет в 13 регионах. Об этом он сказал во время брифинга, передает "РБК-Украина".

"В прошлый четверг, когда принималось решение о первых зонированиях, таких регионов было 10. Сейчас по статистике, которую мы имеем на сегодня, количество областей, в которых будет проведено разбирательство и зонирование территорий по цветовой гамме, уже 13. Но мы ждем завтрашнего дня, поскольку динамика роста количества больных, показывает, что дополнительно к 13 могут присоединиться другие области ", - отметил Виктор Ляшко.

Новости по теме: В "красной зоне" дети в школах будут учиться онлайн, - Минздрав

Напомним, на прошлой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые зоны карантина. В частности, в "красную зону" попали отдельные города Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой областей. Киев вошел в "желтую зону" карантина.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак | Hard с Влащенко | 17.08.20
Анна Герман | Ток-шоу
Местные выборы. Эпоха бедности. В каком состоянии экономика? | Ток-шоу
Наступление на СМИ. Годовщина пожара в отеле
Протестные настроения. Давление на оппозицию. Отмена выборов на Донбассе | Ток-шоу
Дела Порошенко. Цена госдачи. Карантин в деталях: Правила зонирования | Детали недели | 15.08.20