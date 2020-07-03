Завтра украинцы будут наблюдать парад планет: Когда смотреть и что можно увидеть

В среднем, подобное явление можно увидеть раз в около 170 лет

Парад планет Фото из открытых источников

4 июля начнется полный парад планет, во время которого все планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд. Об этом сообщает "Хайтек".

Полный парад планет происходит, когда небесные тела нашей системы образуют один ряд в одной области неба. Последний раз такое явление произошло в 1982 году, а следующие парады ожидают в 2161 и 2492 годах.

Ученые сообщают, что выравнивание планет во время парада неидеальное. Они никогда не выровняются по совершенно прямой линии, но угол наклона небесных тел бывает довольно малым.

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Завтра Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и карликовая планета Плутон выстроятся на одной стороне Солнца. Это происходит постепенно, поэтому мы сможем наблюдать парад в течение двух недель, но не больше трех планет одновременно.

Мы не увидим все планеты, потому что Уран и Нептун расположены слишком далеко, и с такого расстояния их не видно. Однако, некоторые планеты можно будет наблюдать. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью, а Венера – утром. Меркурий находится рядом с Солнцем, поэтому звезда полностью его затмевает.

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Ранее сообщалось, что ученые опубликовали самую подробную карту Вселенной. На ней видно более миллиона объектов.