Завтра украинцы будут наблюдать парад планет: Когда смотреть и что можно увидеть
В среднем, подобное явление можно увидеть раз в около 170 лет
4 июля начнется полный парад планет, во время которого все планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд. Об этом сообщает "Хайтек".
Полный парад планет происходит, когда небесные тела нашей системы образуют один ряд в одной области неба. Последний раз такое явление произошло в 1982 году, а следующие парады ожидают в 2161 и 2492 годах.
Ученые сообщают, что выравнивание планет во время парада неидеальное. Они никогда не выровняются по совершенно прямой линии, но угол наклона небесных тел бывает довольно малым.
Завтра Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и карликовая планета Плутон выстроятся на одной стороне Солнца. Это происходит постепенно, поэтому мы сможем наблюдать парад в течение двух недель, но не больше трех планет одновременно.
Мы не увидим все планеты, потому что Уран и Нептун расположены слишком далеко, и с такого расстояния их не видно. Однако, некоторые планеты можно будет наблюдать. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью, а Венера – утром. Меркурий находится рядом с Солнцем, поэтому звезда полностью его затмевает.
Ранее сообщалось, что ученые опубликовали самую подробную карту Вселенной. На ней видно более миллиона объектов.