Завтра Солнце ударит по Земле облаком плазмы, которое принесет магнитные бури

Земля будет погружена в солнечное вещество примерно до середины 10 декабря

Облако плазмы, выброшенное с поверхности Солнца Фото из открытых источников

Завтра, 9 декабря, Землю накроет облако плазмы от вспышки на Солнце, что приведет к геомагнитным изменениям и ярким северным сияниям. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Как сообщается, сама вспышка произошла вечером, 7 декабря, и выброшенные вещества в данный момент распространяются по направлению к Земле.

Как уточняют специалисты лаборатории, это первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце. Приход первых облаков солнечной плазмы в околоземное пространство ожидается уже утром среды, а основное ядро выброса достигнет орбиты нашей планеты около 22:00-24:00. Всего наша планета будет погружена в солнечное вещество примерно до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого еще почти неделю - с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с.

Солнечная вспышка 7 декабря 2020 года Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

В этой же области звезды неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года. В то же время мощность произошедшей сейчас вспышки примерно в 5 раз меньше.

Ученые отмечают, что современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы на всем их пути к Земле. Исключение составляют лишь первые несколько часов, когда массы вещества находятся еще вблизи Солнца. Остальной их путь скрыт от глаз. По этой причине окончательную силу удара по Земле можно будет оценить уже только по факту, когда массы газа, еще недавно бывшие частью Солнца, достигнут космических аппаратов, расположенных вблизи Земли. И примерно через час после поступления сигналов с аппаратов облако плазмы окутает планету.

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Напомним, на прошлой неделе метеозависимые люди могли чувствовать себя плохо, поскольку высокая солнечная активность прогнозировалась 2 декабря. Ее влияние должно было ослабнуть до 4 декабря.