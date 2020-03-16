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СНБО соберется на экстренное заседание для обсуждения возможности введения ЧП по всей Украине, - СМИ

Заседание СНБО в Офисе президента Офис президента

После введения ЧП его должна утвердить Верховная Рада на внеочередном заседании

На завтра, 17 марта, президентом Украины Владимиром Зеленским созывается экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственный источник.

По его информации, сегодня на Банковой прошло расширенное совещание на тему коронавируса и связанных с пандемией разноаспектных задач, возникающих в связи с карантинными мероприятиями. Совещание проходило под руководством президента Владимира Зеленского. Основными докладчиками были премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие главы ОГА со всей страны.

По данным источников, основным вопросом рассмотрения завтрашнего СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного состояния, что требует дальнейшего утверждения Верховной Радой.

Напомним, в Одессе с понедельника, 16 марта, останавливается работа всех объектов общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов. 

В центре Львова из-за введения ограничительных мероприятий сегодня утром, 16 марта, безлюдно, развлекательные центры закрыты, работают только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции.

Также в связи с распространением коронавируса в Украине Тернополь со вторника, 17 марта, намерен закрыть рынки, развлекательные центры и магазины, кроме продуктовых и аптек.

Соответствующие ограничения также ввели в Киеве, Ужгороде, не будут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек, в Запорожье

Позже стало известно о том, что на карантин идут Полтава, Сумы и Николаев.

 

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