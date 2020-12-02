Затмение Солнца, два звездопада и редчайшее соединение двух небесных гигантов: Астрономы назвали главные события декабря

Фото из открытых источников

Стоит пометить их в календаре, чтобы не пропустить

Декабрь 2020 года богат на самые разнообразные и уникальные астрономические события. По крайней мере, так говорят специалисты Московского планетария.

В частности, в этом месяце нас ждет полное затмение Солнца, два звездопада, наступление астрономической зимы и самый короткий день года, и на конец редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна.

Астрономы подчеркивают, особенно интересно то, что все эти события произойдут 14 и 21 декабря или вблизи этих дат. Поэтому их даже можно назвать самыми астрономическими датами этого непростого года.

14 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА:

Произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,025 в 18:13 по киевскому времени. Полная фаза явления продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии).

Затмение Солнца Фото из открытых источников

Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Никакие фазы этого затмения не будут видны с территории Украины.

Также в ночь с 14 на 15 декабря ожидается максимум метеорного потока Геминиды.

К слову, Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 7 по 17 декабря. Метеоры, часто белые и яркие, могут падать очень часто — до 120 метеоров в час. Что также прогнозируют в этом году.

Напомним, радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы, по которому и назван поток. Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает "полезной" высоты. Скорость метеоров Геминид около 32 км/с.

21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА:

Ровно в этот день наступает астрономическая зима. В 12:02 по киевскому времени Солнце пересечет небесный экватор и начнет свой путь по направлению к весне. Это самый короткий световой день года, день зимнего солнцестояния.

После 21 декабря каждый последующий день будет дарить нам немного больше света. В самую длинную ночь родится новый световой год. Так, к новому году, к 01.01.2021, продолжительность светового дня увеличится на 7 минут!

Также 21 декабря ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна, которое происходящее раз в столетие!

Юпитер и Сатурн Фото из открытых источников

В частности, Юпитер пройдет всего в шести угловых минутах (0,1°) южнее Сатурна. Эта пара самых больших планет Солнечной системы радовала наблюдателей в короткие летние ночи, а в самую длинную ночь года она "сольется" на небе практически в одно светило и будет видна как яркая "звезда", сияющая на юго-западном горизонте, сразу после захода Солнца.

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Правда понаблюдать эту "двойную звезду" можно будет всего только пару часов, с 15:20 до 17:20 по киевскому времени, затем гиганты скроются за горизонт. Лучшее время наблюдения – около 16:30 вечера, низко (менее 10 угловых градусов) над юго-западным горизонтом.

В последний раз так близко на небе Юпитер и Сатурн были видны 794 года назад – 4 марта 1226 года.

И напоследок - в ночь с 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица – пик метеорного потока Урсиды.

Его можно наблюдать только в Северном полушарии, в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor – лат.), по которой и назван поток. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны.

Метеорный поток Урсиды действует ежегодно с 17 по 27 декабря и по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее до 10 метеоров в час.

А о погоде на декабрь и выходных в этом месяце можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ соответственно.