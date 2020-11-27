Заслуженный врач Украины рассказала, когда принимать антибиотики при коронавирусе, чтобы не навредить организму

Ольга Богомолец. Фото: ZIK

Если принимать антибиотики на пятый день повышенной температуры, это никаким образом не поможет вылечить коронавирус

Если при высокой температуре тела сатурация легких достаточно высокая, это означает, что организм человека нормально борется с коронавирусом, антибиотик не нужен. А если присоединяется бактериальное осложнение, только тогда нужно принимать антибиотик.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявила заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец отметила, что при инфицировании коронавирусом больной человек должен иметь дома две вещи – термометр и пульсоксиметр. Врач предостерегла от приема антибиотиков при первых же симптомах коронавирусной болезни.

Ольга Богомолец объяснила это тем, что антибиотик не влияет на вирус. Зато, добавила она, вирусы погибают при высокой температуре тела: то есть чем выше температура, тем большее количество вирусов погибает и чем дольше наблюдается высокая температура, тем больше вирусов погибнет за это время.

"Антибиотики же никаким образом на процесс репликации вирусов не влияют", – сказала Богомолец.

По ее словам, если при высокой температуре тела, даже при 39 градусах, сатурация легких достаточно высокая, не менее 95, это означает, что организм человека нормально борется с вирусом, антибиотик не нужен.

"Если у вас 5-7 дней такая температура, не начинайте принимать антибиотики. Если при этом вы еще сдаете анализ крови и у вас лейкоцитоз не высокий, а низкий, это значит, что у вас есть вирусная реакция. А если присоединяется бактериальное осложнение, только тогда нужно принимать антибиотик. Если просто начинать принимать антибиотики на пятый день повышенной температуры, это никаким образом не поможет вылечить коронавирус. Это наоборот повлияет на организм и сделает даже хуже", – сказала Ольга Богомолец.

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Напомним, ранее глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин назвал, что является действенным во время лечения коронавируса.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения предостерегает от лечения коронавируса COVID-19 антибиотиками. В Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии.

Как сообщали, к концу 2020 года жертвами коронавируса могут стать около 33 тысяч украинцев. Это с учетом соблюдения введенного правительством "карантина выходного дня". Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики.