Заседание суда по делу о нападении на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке перенесли

Нападение на съемочную группу ZIK в Гидропарке 2 апреля Телеканал ZIK

Причина - отсутствие прокурора

Заседание суда по делу о нападении на съемочную группу телеканала ZIK, которое произошло в столичном Гидропарке в апреле этого года, перенесли из-за того, что в зал не пришел прокурор.

Об этом сообщили в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

Добавим, дело о нападении на работников медиа должны были рассматривать в Днепровском районном суде города Киев.

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Напомним, в апреле 2020 года в Киеве неизвестные совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок. Они напали на работников медиа в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

10 сентября состоялось подготовительное заседание суда по делу о нападении на съемочную группу телеканала ZIK во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок, которое произошло в апреле этого года.