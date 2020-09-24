Заседание суда по делу о нападении на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке перенесли
Причина - отсутствие прокурора
Заседание суда по делу о нападении на съемочную группу телеканала ZIK, которое произошло в столичном Гидропарке в апреле этого года, перенесли из-за того, что в зал не пришел прокурор.
Об этом сообщили в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.
Добавим, дело о нападении на работников медиа должны были рассматривать в Днепровском районном суде города Киев.
Напомним, в апреле 2020 года в Киеве неизвестные совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок. Они напали на работников медиа в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.
10 сентября состоялось подготовительное заседание суда по делу о нападении на съемочную группу телеканала ZIK во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок, которое произошло в апреле этого года.