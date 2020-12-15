Заседание "Слуги народа": Верещук рассказала, отставку и назначение каких министров обсудят нардепы

Ирина Верещук Фото из открытых источников

Увольнение министра здравоохранения Максима Степанова на заседании "слуги народа" не будут рассматривать

На заседание фракции депутаты от партии "Слуга народа" рассмотрят вопросы министра КМУ Олега Немчинова, министра финансов Игоря Марченко, и.о. министра образования Сергея Шкарлета и другие.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады, который транслировал телеканале ZIK, заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Журналист поинтересовалась у народного депутата, какие кадровые изменения и ротации в правительстве будут рассматриваться на нынешнем заседании фракции "Слуга народа".

На что Верещук ответила:

"Я знаю, что будет вопрос относительно министра Кабинета Министров. Вы слышали, наверное, господина Олега Немчинова. Действительно, министра энергетики, я уже слышала, что вице-премьер должен быть назначенным. Не знаю, правда ли это, но говорят, что будет кандидатура Витренко рассматриваться, который был у НАК "Нафтогаз". Сейчас вопрос министра Шкарлета стоит. И, я думаю, что мы будем о нем сегодня говорить на фракции. Еще министра финансов Марченко", - отметила Ирина Верещук.

Зато увольнение министра здравоохранения Максима Степанова на заседании "слуги народа" не будут рассматривать.

"Я спрашивала у руководителя комитета, я не слышала от него утвердительного ответа, что мы будем рассматривать отставку Степанова", – рассказала Ирина Верещук.

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Напомним, как сообщили в Верховной Раде, больше всего претензий депутатов к работе министров образования Сергея Шкарлета, охраны здоровья Максима Степанова, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной. При этом позиции премьер-министра Дениса Шмигаля в парламенте оценивают как достаточно уверенные.

Зато эксперты заявляют, что правительство Дениса Шмигаля ведет настоящую тарифную войну со своим народом.