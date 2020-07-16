"Заряжал своим оптимизмом": В Москве умер знаменитый советский кинооператор

Знаменитый советский кинооператор Игорь Черных (справа) Корженков Е / ТАСС

За свою карьеру он принял участие в создании 20 фильмов

В Москве в возрасте 88 лет ушел из жизни знаменитый российский кинооператор Игорь Черных. Об этом сообщается на сайте союза кинематографистов России.

"Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом. Светлая ему память", - говорится в сообщении.

Игорь Черных родился 12 июня 1932 года. После окончания в 1955 году операторского факультета ВГИКа стал работать оператором-постановщиком на киностудии "Мосфильм".

За все время он принял участие в создании 20 фильмов, среди которых которых "Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога", "Бриллиантовая рука", "Особо важное задание", "Емельян Пугачев" и другие.

"Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съёмки под водой. Фильм "Битва за Москву" он снимал стабилизирующей камерой весом 35 кг. Рассказывал нам, как с этой, прикреплённой к нему на бедра камерой, он бегал по всему полю, где снимались эпизоды сражений", - отметили в союзе кинематографистов.

За свою работу Черных был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР, а также ему была присвоена медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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