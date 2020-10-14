Зарплаты врачей в 2021 году вырастут в 2,5 раза, - Минздрав

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

Глава Минздрава напомнил, что с сентября 2020 года уже был осуществлен ряд доплат медикам

В 2021 году заработная плата украинских медиков возрастет в 2,5 раза. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны прекратить это, когда в течение последних 29 лет у медиков была самая низкая зарплата в стране. Мы будем настаивать на формировании таких (повышенных – ред.) тарифов для медиков", – сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что с сентября 2020 года уже был осуществлен ряд доплат медикам: 3 560 грн - врачам, 2 500 грн - медсестрам и фельдшерам, 1 250 грн - санитарам.

По словам министра, в октябре уже было переведено на зарплаты более 800 млн гривен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с премьер-министром, чиновниками и представителями правоохранительных органов отметил, чтобы в сентябре медикам выплатили повышенные зарплаты.