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Заработали на шляпе, теперь заработают на звезде, - Лукаш о главной елке страны

В КГГА рассказали, где в Киеве можно купить елки Фото из открытых источников

А когда спросят, почему так дорого обошлось, в ответ прозвучит, мол, общественность требовала заменить, говорит Елена Лукаш

Замена ведьминской шапочки на Вифлеемскую звезду на главной елке страны свидетельствует о том, что кто-то заработает дважды.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья ток-шоу прокомментировала ситуацию с заменой ведьминской шляпы на рождественскую звезду – украшение на верхушке главной елки страны.

"Сигнал очень простой про смену этой ведьминской шапочки на Вифлеемскую звезду - кто-то заработает дважды. Сначала на шапочке заработал, а теперь - на звезде, а когда спросят, чего так дорого вышло, скажет - так видите, общественность требовала, считала, что шапочка - она не христианский символ и вообще какая-то подозрительная", – сказала Елена Лукаш.

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Напомним, в начале декабря столичные коммунальщики начали устанавливать на Софийской площади главную елку страны именно тогда стало известно, что в этом году верхушку дерева украсят не традиционной звездой, а декоративной шляпой.

Впоследствии стало известно, что в Киеве установят три новогодние елки, и каждая из них будет иметь отдельную тематику: первая – "Сказочный лес", вторая – "Хрустальный дворец", третья – петриковская роспись.

Также автор и президент этнокультурного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий объяснил, что волшебная шляпа на главной елке – это "как оберег для елки и для жителей леса". 

Однако 11 декабря организаторы праздничного городка на Софийской площади пообещали, что 18 декабря шляпу на главной елке страны заменят на звезду.

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