Зарабатывал на мусоре: Глава облсовета потребовал повысить тариф на мусор в Днепре

Святослав Олейник Фото из открытых источников

Фирма "Днепрокоммунтранс", которую контролировал Олейник, отказалась вывозить мусор, когда главу облсовета лишили бюджетных подрядов

Глава Днепропетровского обласного совета Святослав Олейник потребовал от городского совета Днепра в несколько раз повысить тариф на вывоз мусора, не брезгуя шантажом. Об этом сообщает "Днепр Главное".

Согласно сообщению, монополистом по утилизации и вывозу твердых бытовых отходов в Днепре была фирма "Днепрокоммунтранс". Это предприятие контролировал сам Святослав Олейник. Когда главу облсовета лишили бюджетных подрядов, вышеупомянутое предприятие отказалось вывозить мусор.

Отметим, весной 2018 года Олейник за неделю превратил Днепр в полигон для твердых бытовых отходов. Посреди улиц появились мусорные свалки. Тогда жители города начали жаловаться на фирму-монополиста. На предприятии "Днепрокоммунтранс" заявляли, что его ресурсов не хватает для вывоза мусора по всему городу Днепру. Олейник потребовал от горсовета повысить тарифы на вывоз.

Общий убыток от компаний, которые курирует Святослав Олейник, по данным издания, достиг более миллиарда гривен. Против ряда таких фирм открыты уголовные дела. Компания "УПС" также аффилирована с Олейником. "УПС" регулярно фигурирует в уголовных делах по отмыванию бюджетных денег. Тем не менее, и в 2020 году "УПС" Святослава Олейника продолжает выигрывать тендеры.