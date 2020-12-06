Запрет работы ТРЦ, кинотеатров и спортзалов: Шмыгаль назвал возможные карантинные ограничения января

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По словам премьера, ужесточения карантина в этом году уже не будет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение "карантина выходного дня" помогло стабилизировать эпидемическую ситуацию, благодаря чему усиления карантинных мероприятий в декабре не будет. Об этом он сообщил в Фейсбук.

В то же время глава правительства анонсировал введение более жесткого карантина уже в январе. "С учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы ради безопасности", – написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, пока 100% представителей местной власти поддерживают запрет или ограничение деятельности праздничных концертов, дискотек, ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов и ТРЦ.

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При этом 95% местных чиновников выступают за ограничение или запрет работы музеев, кинотеатров, театров, заведений общественного питания с организацией досуга. То же касается 90% представителей власти относительно праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров.

Кроме того, Шмыгаль заявил о поддержке частичных ограничений по работе общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), заведений общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания). "Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании Правительства 9 декабря", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру Денису Шмыгалю не вводить локдаун в Украине в декабре. По словам главы государства, ситуация в стране контролируемая.