Запорожье: Люди не платят за услуги по доставке газа, вручено 80 тыс. предупреждений

Долг потребителей перед АО "Запорожгаз" достиг почти 10 млн. грн Фото из открытых источников

"Запорожгаз" начал судебно-претензионную работу с должниками

В связи с тем, что долг потребителей перед АО "Запорожгаз" достиг почти 10 млн. грн, компания будет принудительно взыскивать указанную задолженность в судебном порядке.

Как сообщает "Главком", почти 80 тысяч предупреждений вручено лично должникам, которые вообще не платили за услугу доставки газа или прекратили платить после первого квартала этого года. Уже направлено в суд 300 исковых заявлений о принудительном взыскании, которые затем будут направлены к частному исполнителю.

"На сегодняшний день общая сумма долга за доставку газа с начала года составляет почти 10 млн. грн. Если потребители в течение нескольких месяцев не оплачивают услугу доставки газа и не пишут заявление на реструктуризацию долга, они имеют все шансы оплатить эту услугу в судебном порядке", – рассказывает коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.

Услугу доставки газа нужно оплачивать вовремя до 20 числа каждого месяца. Если потребитель не может вовремя платить за услуги газораспределительной компании, он может написать заявление на реструктуризацию долга и платить его частями. Но ни в коем случае нельзя игнорировать долг и досудебные предупреждения. Ведь если дело дойдет до суда, это повлечет за собой дополнительные финансовые затраты. Сумма долга, судебный сбор 2,1 тыс. грн. и 10% от суммы долга – такие расходы несут должники, чьи дела передали в суд. Также субсидианты теряют субсидию.

В условиях карантина компания вынуждена применять принудительные методы взыскания задолженности. Нехватка средств из-за долгов потребителей влечет за собой неполное выполнение намеченных планов по ремонту и реконструкции сети газоснабжения. Ведь средства за доставку газа включают в себя расходы на обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы, закупку горюче-смазочных материалов, необходимого технического оснащения служб, приобретение материалов для проведения ремонтов и реконструкции газораспределительной сети, а также бесперебойного газоснабжения в отопительный сезон.

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АО "Запорожгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Запорожской области и города Запорожье (кроме Мелитополя и Мелитопольского района).

РГК сервисная компания, которая предоставляет услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу в энергетической сфере, направленных на повышение стандартов обслуживания и надежности газоснабжения. Клиентами компании являются 20 газораспределительных компаний, обеспечивающих распределение газа для более чем 8 млн клиентов на газопроводах протяженностью 250 тыс км.

В 2020 "Запорожгаз" доставил для 490 тыс. своих клиентов почти 900 млн куб.м газа. Общая протяженность газопроводов, обслуживающая компания составляет 10 тыс. км.