Запись была смонтирована, соответственно фразы вырваны из контекста: Корниенко об общении с Арахамией в Николаеве

Александр Корниенко Скриншот видео

Понимаю, что многих возмутил распространенный Telegram-каналами наш разговор с Давидом Арахамией в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, во-первых, запись была смонтирована, соответственно фразы вырваны из контекста.

Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела.

В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения.

В-четвертых, мы обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике. Отношения между всеми нами, независимо от статусов депутатов, гендера и пола - примерно одинаковые. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляющих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело.

И напоследок. Прошу сообщество соцсетей наконец судить по делам, а не по словам. Ибо только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами - в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы.