Запах рыбы или серы: После COVID-19 возможны обонятельные галлюцинации

COVID-19 в Украине Фото из открытых источников

Потеря обоняния может непропорционально влиять на разные возрастные группы людей

Люди, которые в течение длительного времени страдают от болезни COVID-19, сообщают об ощущении сильного запаха рыбы, серы и сладкого болезненного запаха, в качестве дальнейших симптомов коронавируса уже после окончания основного этапа болезни. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, необычный побочный эффект болезни, известный как паросмия - искаженное восприятие запахов, может непропорционально влиять на различные возрастные группы людей.

Как отмечается, потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса, но некоторые пациенты с длительным периодом симптомов болезни COVID-19 отмечают ощущение неприятных запахов через месяц после заражения коронавирусом.

Профессор Нирмал Кумар, который также является президентом Ассоциации ЛОР Великобритании, был одним из первых медиков, определивших аносмию - потерю обоняния - как показатель заражения коронавирусом в марте этого года.

По его словам, среди тысяч пациентов, которые лечатся от долговременной аносмии в Великобритании, некоторые теперь переживает паросмию.

Кумар сообщил Sky News, что пациенты, которые в свое время переболели COVID-19, теперь испытывают обонятельные галлюцинации, уже после выздоровления от недуга.

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Ранее сообщалось, что согласно результатам исследования, в китайском городе Ухань реальное количество инфицированных болезнью COVID-19 вероятно в десять раз превышает официальную статистику заболеваемости.