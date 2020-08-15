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Запад Украины накроют дожди и грозы: Прогноз погоды на сегодня

Температура в среднем составит от +20 до +25 градусов

Фото из открытых источников

Сегодня, 15 августа, в Украине будет наблюдаться преимущественно сухая погода, однако на некоторые регионы надвигается непогода. Об этом сообщает прессслужба Укргидрометцентра.

Отмечается, что дожди и грозы ожидаются в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Прогноз погоды на 15 августа Укргідрометцентр

В общем, в Украине столбики термометров будут показывать 20-25 градусов выше нуля, а на юге и крайнем западе страны – до +27 градусов по Цельсию. Температура ночью в среднем составит 8-13 градусов тепла. В то же время, на Закарпатье, Одесской и в Крыму ночью местами ожидается 14-18 градусов выше нуля.

Кроме того, синоптики предупреждают, что с 15 по 17 августа на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, недавно синоптики составили прогноз погоды на последний месяц лета. Так, в этом году в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке местами 21-23 градуса, а в горных районах – 11-16 градусов тепла.

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