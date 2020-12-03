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Замглавы ОП Олег Татаров обратился к правоохранительным органам из-за попытки дискредитации в СМИ

Олег Татаров

 Фото из открытых источников

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил о попытке дискредитации его персоны в средствах массовой информации антигосударственными силами и призвал правоохранительные органы отреагировать. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Информация, которую обнародовали сегодня СМИ, о якобы выделении Киевсоветом какой-то земли моему тестю является ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами. Прошу правоохранительные органы провести расследование и публично сообщить обществу, получали ли какие-либо преференции какие-либо мои родственники или близкие. Все, кто получал от государственных или местных органов власти какие-то не предусмотренные законом льготы или преимущества, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Татаров.

При этом он добавил, что и в дальнейшем продолжит свою работу на благо интересов государства, не обращая внимание на заказные материалы своих врагов и врагов государства.

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