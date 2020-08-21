Закупка некачественных СИЗ на Закарпатье: Суд взял под стражу двух фигурантов дела

Чиновников ОГА подозревают в закупке некачественных средств защиты на почти 30 млн грн

Махинации по закупке некачественных средств индивидуальной защиты для медиков на Закарпатье Национальная полиция Украины

В Ужгороде избрали меру пресечения чиновникам Закарпатской ОГА, которые провернули аферу с закупкой средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Закарпатья.

Отмечается, что действующему и экс-руководителю Управления здравоохранения Закарпатской ОГА суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером в 1 млн 890 тыс. грн.

Руководителей Управления здравоохранения облгосадминистрации обвиняют в причинении государству убытков на 30 млн грн. Они незаконно освоили средства, предусмотренные на закупку защитной одежды для врачей, работающих с больными COVID-19.

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Чиновники провели тендер на поставщика медицинской продукции, а заранее выиграл его определен заранее бизнесмен, приближенный к ключевым фигурам медицинской сферы области бизнесмену. Соответственно, чиновники оговорили с ним стоимость продукции и схему вывода денег из бюджета на частный счет подставного лица.

В результате сделки больницы получили более 57 тысяч костюмов и 71 тысячу респираторов, которые не соответствуют требованиям качества. Общая стоимость закупленного товара составила 29 млн 565 тысяч гривен, которые предприниматель получил в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде сообщили о подозрении четырем лицам в рамках расследования закупки должностными лицами Закарпатской ОГА некачественных средств индивидуальной защиты для врачей от COVID-19. Правоохранители провели санкционированные обыски на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей.