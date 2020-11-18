Закрытие границ для иностранцев: В МИД Украины прокомментировали возможность такого шага

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

Сам Кулеба не является сторонником закрытия границ для иностранцев

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас власти не планируют закрывать границу для иностранцев. Об этом министр рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам Кулебы, пока этот вопрос в правительстве даже не обсуждается. Также МИД не получал никаких указаний относительно закрытия границ или запрета въезда некоторым группам лиц.

"Впрочем, все мы понимаем: если дойдет дело до обсуждения локдауна, то этот вопрос встанет. Лично я не поддерживаю идею о закрытии границ для иностранцев, потому что у нас достаточно болезни внутри страны, а миграционный поток через границу не такой значимый, чтобы изменить ситуацию с пандемией", - подчеркнул чиновник.

Напомним, на заседании 17 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект №4320, обязывающий Кабинет министров в случае усиления карантина обнародовать соответствующее решение за семь дней до вступления его в силу.