Закрыть детсады и остановить транспорт: В 13 регионах могут усилить карантин

Максим Степанов Фото из открытых источников

Под риск усиления карантина попали западные регионы и Киев

В Украине 13 регионов не отвечают критериям адаптивного карантина, поэтому местные главные санитарные врачи будут обращаться к комиссиям ТЭБ и ЧС относительно ужесточения ограничений на этих территориях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 июня.

Как отмечается, наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в западных областях. В частности, речь идет об увеличении количества новых случаев, ухудшение динамики и резком заполнение коек в больницах, которые выделены под COVID-19.

"Это и западные области и город Киев. Поэтому будут соответствующие представления от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии по ЧС, которые уже будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона", - отметил Степанов.

Также министр подчеркнул, что усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.

Напомним, накануне Максим Степанов сообщал, что министерство здравоохранения приняло решение подготовить к приему пациентов третью волну больниц из-за роста количества больных коронавирусом.