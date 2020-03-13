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Закроет ли Украина границы: Онлайн-трансляция брифинга по итогам внеочередного заседания СНБО

Фото: Офис президента

Среди докладчиков президент Владимир Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины собрался на внеочередное заседание, на котором рассматриваются вопросы недопущения распространения в Украине коронавируса.

По его итогам начался пресс-брифинг с участием секретаря СНБО Алексея Данилова, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал ZIK.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о закрытии границ Украины и прекращении сообщения с некоторыми странами, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня зафиксировано три случая заражения коронавирусом - два в Черновицкой области и один в Житомирской.

По всей стране с 12 марта были введены ограничительные меры.

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