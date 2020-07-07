Законопроект о медиа разрабатывался за грантовые деньги, – Лямец

Телеканал ZIK

Законопроект о медиа лишь частично пройдет Венецианскую комиссию

Законопроект о регулировании медиасферы в Украине разрабатывался за грантовые деньги.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил журналист Сергей Лямец.

"Законопроект о медиа разрабатывался за грантовые деньги, что выделяет, в частности, Европейский Союз. Поэтому сказать, что наши Западные партнеры не знают про этот проект, нельзя. Но существует много Западных партнеров. Одно дело – выделить деньги, чтобы грантовые организации в Украине разработали закон, который вводит цензуру, другое дело – это, собственно, пройти экспертное обсуждение внутри Европейского Союза", – отметил эксперт.

В частности, считает Сергей Лямец, в Венецианской комиссии законопроект о медиа не сможет полностью пройти проверку.

"Венецианская комиссия анализирует любые законодательные акты, которые к ней попадают на предмет соответствия европейскому законодательству. Так вот я уверен, что этот законопроект о медиа лишь частично пройдет сквозь Венецианскую комиссию", – прокомментировал журналист.

Напомним, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир раскритиковал закон "О Медиа", который также вызвал возмущение украинских журналистов. Он отметил, что закон нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству.

Кроме того, журналистские, медийные и общественные организации Украины, средства массовой информации, блогеры и авторы в социальных сетях обратились к власти с требованием отозвать из парламента новый вариант проекта закона о сми.

Коллективное обращение адресовано президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова, председателю комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никите Потураєву, председателю комитета по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, председателю комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе, народным депутатам, председателю представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу и в.а. председателя Офиса Совета Европы в Украине елена Литвиненко.

Оно опубликовано на сайте Национального союза журналистов.

В заявлении говорится, что этот проект нарушает право на свободу слова, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.