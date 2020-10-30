Закон предусматривает 7% ВВП на образование, но с 2014 года тратят 2,5-2,8%, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Политики должны относиться к образованию по-другому, подчеркнул академик

Закон об образовании предусматривает 7% ВВП на образовательную отрасль, но с 2014 года тратят 2,5-2,8% ВВП.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу отметил, что за Украину нужно бороться, но это можно делать, когда она будет образованная. А для того, чтобы Украина была образованная, говорит Виталий Журавский, политики должны относиться к образованию по-другому.

"Что это значит? Закон об образовании предусматривает 7% ВВП на образование. Сколько тратят? С 2014 года – 2,5-2,8%", – сказал Виталий Журавский.

Гость студии продолжил: "Теперь берем меморандум, который подписали руководители нашего государства, в том числе Зеленского первая подпись, – "оптимизация школ", а простым языком это означает "сокращение школ". Это означает сокращение учительского арсенала, особенно, в сельской местности. Половина людей живет в сельской местности, а если в селе нет школы, то село умирает".

Академик отметил, что ранее парламентарии из разных политических сил, которые работали в комитете по вопросам образования, единодушно требовали увеличения расходов на образование, однако действующие нардепы из профильного комитета требуют их уменьшить.

"Вот вам и отношение, отношение к образованию, это отношение власти!" – резюмировал гость ток-шоу.

Как сообщали ранее, Министерство образования и науки утвердило условия вступительной кампании на 2021 год, предусматривающие проведение основного этапа кампании в июле следующего года.

Читайте также: "Министр сломался": Под Офисом Зеленского состоялся "Бой за образование" из-за деятельности Шкарлета".