Закон о языке будет мертвым, его будет использовать только госпожа Ницой, - Чаплыга

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Украину создавали как русскоязычные, так и украиноязычные украинцы, поэтому власти следовало бы сделать переходный период

Закон о языке не заработает вообще, он будет одним из законов, являющихся мертвыми, который будет использовать исключительно госпожа Ницой для того, чтобы напоминать о своих словах.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Михаил Чаплыга.

Михаил Чаплыга отметил, что вместо того, чтобы сделать украинский язык чем-то желанным и тем, что хочется изучать, власть его навязывает и использует для агитации.

Например, пятый президент Украины Петр Порошенко, которого уже давно нет на политическом олимпе, также активно использовал в своей политике вопрос языка, а его основной политический лозунг – "Армія. Мова. Віра" до сих пор на слуху в обществе.

Вместе с тем Михаил Чаплыга напомнил, что Украину создавали как русскоязычные, так и украиноязычные украинцы, поэтому властям стоило бы сделать так называемый переходный период, чтобы дети, которые раньше ходили в русскоязычные школы, могли постепенно перейти на украинский язык обучения, а не принудительно.

Поэтому, считает эксперт, закон о языке, не заработает.

"Поверьте мне, я думаю, что этот закон не заработает вообще. Он будет одним из тех законов, которые являются мертвыми. Который будет использовать исключительно госпожа Ницой для того, чтобы напоминать о своих словах", – сказал Михаил Чаплыга.

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Как сообщали, 16 июля исполнился год, как в Украине заработал закон о функционировании государственного языка. Эксперты отмечают положительные тенденции. Но в последнее время вокруг языкового закона снова вспыхнула дискуссия.