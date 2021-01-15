Закон о языке – "мертвый", он не будет работать, – Виктор Суслов

Виктор Суслов из открытых источников

Искусственный раскол приведет к ослаблению Украины, прогнозирует бывший министр

В Украине к настоящему времени сложилась нормальная языковая ситуация, однако вдруг создаются законодательные условия, чтобы четко разделить граждан на украиноязычных и русскоязычных украинцев. Такой искусственный раскол приведет к ослаблению страны.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Гость ток-шоу заметил, что от закона о языке, как и от соответствующей политики в стране в целом, не будет никакого экономического эффекта, более того, он считает, что этот закон является "мертвым" и не будет работать.

"Давайте зададимся вопросом: а есть ли проблема? Мы что, не понимаем, что мы живем объективно всю жизнь нашу в двуязычной среде?" – сказал Виктор Суслов.

Гость студии отметил, что использование украинского языка в Украине, естественно, ничем не может быть ограничено.

"Оно не ограничено. Но кто говорит по-украински, 100% понимает и русский язык, и наоборот то же самое происходит. Поэтому у нас сложилась за эти годы, вот до настоящего времени, нормальная языковая обстановка в стране. Кто угодно приходит, обращается на украинском. Если ему отвечают по-русски, он понимает. Люди в нормальных отношениях. И вдруг мы создаем законодательные условия, чтобы очень четко разделить людей на украиноязычных украинцев и русскоязычных украинцев. Русскоязычных украинцев мы ищем поводы штрафовать за то, что в каких-то обстоятельствах они не воспользовались украинским языком и говорили по-русски. Понимаете, какой искусственный раскол вводится в наше общество и какова цель этого раскола? Это ослабление страны. И это приведет не к экономическим доходам, а конечно, к расходам", – сказал Виктор Суслов.

Напомним, с 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Как сообщали, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, как действовать в случае отказа работников обслуживать на украинском языке.