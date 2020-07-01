Закон о медиа ставит Украину в один ряд с Северной Кореей, Россией и Китаем, – Чаплыга

Михаил Чаплыга ru-rating

Ни одна правка от журналистов до законопроекта о медиа не была принята во внимание

Если проанализировать то, что заложено в проект закона о медиа, то такого нет нигде в мире, разве что в Северной Корее, России и Китае.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

Эксперт обратил внимание на то, что в законопроекті об урегулировании медиасферы выписано много симметричных российскому законодательству норм.

"Если проанализировать такой набор, который заложен в проекте закона, то такого набора нет нигде. Возможно, в Северной Корее, России или Китае. Даже в Китае существует много механизмов обхода этих запретов и они показали свою неэффективность. То есть мы фактически вступаем в такой когорте тоталитарных стран. Именно поэтому журналисты, блогеры бы’ют тревогу. Я лично поддержал протест. Также хочу сказать, что когда отправили на повторную доработку, действительно привлекли представителей НСЖУ, представителей журналистского сообщества, однако ни одна поправка, которую предлагала профессиональное сообщество, не была учтена", – отметил эксперт.

Чаплыга считает, что приняв закон о медиа, нардепы хотят установить тотальный контроль над СМИ.

"Речь идет о возможности внесудебного блокирования интернет-ресурсов и преобразования независимого регулятора в управляемую структуру", – прокомментировал политический консультант.

Новости по теме: Власть пытается закрыть рот каждому украинцу: Что стоит знать о законопроекты по регулированию медиасферы

Напомним, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир признал законопроект о медиа посягательством на свободу слова.

Также отмечалось, что генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко заявляла, что украинские журналисты требуют отложить законопроекты о медиа и о дезинформации как такие, что направлены на подавление свободы слова.