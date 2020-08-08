Задержанных в Беларуси украинских журналистов депортировали

Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк facebook.com

Утром депортированные граждане прибыли в Одессу

В пятницу ночью, 7 августа, украинских журналистов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка и россиянина Юрия Баранюка, которых задержали в Минске, депортировали с территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"По информации Посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов - граждан Украины депортировали", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что украинские граждане в 23:40 вылетели авиарейсом Минск-Одесса. Кроме этого, журналистам запретили въезд на территорию Беларуси на 10 лет.

"Депортация. Под пристальным сопровождением. На 10 лет запрет въезда. Единственный рейс, который был это Одесса", - написал в Facebook Иван Гребенюк.

По состоянию на 6 утра представители СМИ уже находились в Одессе. Отмечается, что причиной задержания стало отсутствие аккредитации. По словам Гребенюка, телеканал "Настоящее время" вовремя сделал запрос на аккредитацию своих журналистов перед президентскими выборами, однако она им не была предоставлена.

"Отказ власти вовремя аккредитовать наших журналистов – еще один пример попрания прав свободной прессы и правом граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на выполнение своей профессиональной деятельности", - написал Гребенюк.

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Напомним, вчера в отеле "Минск" в столице Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время": украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка.

"Был громкий стук в двери, затем вовсю приоткрылась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями "ОМОН". Дальше обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания - "нет, мы вас не будем пытать..", - вспомнил вчерашние события журналист Гребенюк.

По предварительной информации, представителям СМИ инкриминируют нарушение белорусского законодательства.