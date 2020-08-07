Задержание журналистов в Минске: К ситуации подключились украинские дипломаты

В белорусской столице задержали двух украинцев и одного россиянина

Задержанные журналисты Настоящее Время

Дипломаты Посольства Украины в Республике Беларусь выясняют обстоятельства задержания журналистов телеканала "Настоящее время" в Минске. Об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко в комментарии УНИАН.

Отмечается, что в дипведомстве знают об этой ситуации. По словам Коваленко, украинское посольство работает с правоохранительными органами и пытается выяснить обстоятельства задержания и условия содержания граждан Украины. В то же время, представитель МИД добавил, что сейчас белорусские правоохранители еще не предоставляли украинским дипломатам никакой информации.

Ранее сообщалось, что в отеле "Минск" в столице Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время": украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Баранюка.

Причина задержания пока неизвестна. Однако, по информации одного из изданий, им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ: работу в Беларуси без аккредитации. Телефоны трех задержанных сейчас заблокированы.