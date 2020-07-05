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Задержание в Афинах: Дипломаты пытаются не допустить депортации украинцев

Украинских пассажиров задержали в аэропорту Афин facebook.com

Украинцев задержали в аэропорту из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Украинские консулы начали сотрудничество с государственными структурами Греции для того, чтобы к украинцам, которых задержали в аэропорту, не применили процедуру "депортации". Об этом сообщили в Посольстве Украины в Греции.

"Консулы Украины сотрудничают с государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущеним граждан Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", - говорится в сообщении.

Кроме этого, дипломаты добавили, что накануне ночью, 4 июля, после получения обращения на "горячую линию" Посольства относительно украинцев, которых не пропустили в аэропорту после прибытия в Грецию, дежурный консул немедленно установил прямой контакт с гражданами.

После этого началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению условий пребывания пассажиров. 

Напомним, 4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева. Пассажиров не пропустили из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Позже к украинцам пустили консула, который передал им вещи первой необходимости, в том числе еду и воду.

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