Забыть о кофе и общаться через скайп: Ляшко заявил, что COVID-19 будет возвращаться циклично

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Ляшко отметил, что все зависит от того, как вирус будет мутировать и как человеческий иммунитет будет справляться с этим

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко убежден, что коронавирус COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Не могу сказать (или вирус будет распространяться после карантина - ред.). Но, думаю, до октября все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю про октябрь – по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично", - отметил Виктор Ляшко.

По словам врача, все зависит от того, как вирус будет мутировать, и как человеческий иммунитет будет справляться с этими мутациями.

"Если мы будем иметь устойчивый иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь – это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что же, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - добавил заместитель главы Минздрава.

На вопрос журналиста о том, можно ли будет здороваться за руку, Ляшко ответил, что он надеется на то, что вакцина от COVID-19 все-таки появится.

"И забыть о кофе в парке, и общаться только через скайп. Но я надеюсь, что все же будет вакцина или препараты для лечения", - добавил врач.

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что президент Владимир Зеленский пообещал выплатить украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины.