live
Новости » Общество Читати новину українською

Забыть о кофе и общаться через скайп: Ляшко заявил, что COVID-19 будет возвращаться циклично

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

 Фото из открытых источников

Ляшко отметил, что все зависит от того, как вирус будет мутировать и как человеческий иммунитет будет справляться с этим

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко убежден, что коронавирус COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Не могу сказать (или вирус будет распространяться после карантина - ред.). Но, думаю, до октября все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю про октябрь – по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично", - отметил Виктор Ляшко. 

По словам врача, все зависит от того, как вирус будет мутировать, и как человеческий иммунитет будет справляться с этими мутациями.

"Если мы будем иметь устойчивый иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь – это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что же, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - добавил заместитель главы Минздрава. 

На вопрос журналиста о том, можно ли будет здороваться за руку, Ляшко ответил, что он надеется на то, что вакцина от COVID-19 все-таки появится. 

"И забыть о кофе в парке, и общаться только через скайп. Но я надеюсь, что все же будет вакцина или препараты для лечения", - добавил врач. 

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что президент Владимир Зеленский пообещал выплатить украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Окружение Порошенко наживалось на войне, а окружение Зеленского - на коронавирусе, - Кузьмин Правительство представило Зеленскому программы помощи малому бизнесу на время пандемии COVID-19 Пасха во время карантина: Только 3% украинцев планируют идти в церковь Зеленский предлагает научить врачей пользоваться аппаратами ИВЛ через онлайн-уроки
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу