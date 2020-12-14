"Забавные танцы": Элина Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове

Первая ракетка Украины Элина Свитолина Фото из открытых источников

Сейчас спортсменка проводит отпуск на острове Тенерифе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина открыла в себе новые способности: спорстменка соединила танец живота и мастерство держания равновесия. Веселое видео теннисистка выложила на своей странице в Instagram.

В частности, Свитолина решила, что ритмичное движение под музыку будет слишком легким для нее и неинтересным для аудитории, поэтому повысила уровень сложности и поставила на голову бутылку с водой.

Ролик записала прямо в гостиничном номере на острове Тенерифе (Испания), где сейчас отдыхает.

Сперва бутылки на голове девушки совсем не видно, и кажется, что Свитолина показывает мастер-класс восточных танцев. Однако, спустя несколько секунд во время "маневров" телом, оказывается, что теннисистка пытается удерживать равновесие головой таким образом, что упомянутая бутылочка не упала.

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"Как я тренирую свое спокойствие и сосредоточенность", - подписала видео Свитолина.

Стоит отметить, что отечественная спортсменка и виду не подала, что задача, которую она сама же себе и поставила, не из простых. И до конца мастерски крутила бедрами, не теряя жизненного оптимизма и позитива.

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Ранее сообщалось, что Элина Свитолина одержала победу в WTA, проходившем во Франции. Это 15-ый титул спортсменки в рамках турнира в единичном разряде.