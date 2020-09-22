За угон автомобиля будут наказывать тюрьмой: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский проверил масштабы незаконной вырубки лесов в Харьковской области Офис президента

Вместе с тем отменяются штрафные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством". Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В случае если угон авто осуществили с помощью "электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны или если стоимость авто составляет от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан" (от 105 100 до 262 750 гривен), нарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

За кражу транспортного средства, совершенное организованной группой или связанную с насилием, злоумышленнику грозит от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, полицейские разыскали похищенное частично разобранное транспортное средство на одной из станций техобслуживания в Мелитополе.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел инициируют на законодательном уровне усиление ответственности за кражу автомобилей.