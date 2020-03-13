За трое суток украинцы должны успеть вернуться из-за границы, - Зеленский

Фото: Bloomberg

За трое суток Украина прекращает авиасообщение

Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное видеообращение к украинцам, в котором призвал украинцев поскорее вернуться домой из-за границы. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.

"Относительно украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию. Относительно других граждан Украины – через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, могут обратиться в украинские консульства. В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - сказал он.

По его словам, Украина уже успешно эвакуировала граждан из Китая, и уже в эти выходные специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении.

"Но я призываю всех украинцев – успеть вернуться в последующие трое суток. Все, кто вернется, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания, направлены в обсервацию", - добавил Зеленский.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение.